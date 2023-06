Poseł Lewicy o liderze Konfederacji: powinien być na celowniku służb

Czy PiS może stworzyć koalicję z Konfederacją? - PiS próbuje sobie wyszukać potencjalnego partnera do współrządzenia i jego macki idą w stronę Konfederacji. Przypuszczam, że będzie za mało, by PiS i część Konfederacji miały razem ponad 231 głosów. Do wyborów mamy 3,5 miesiąca. To nie jest zachwyt Konfederacją, tylko panem Mentzenem, który jest sprawnym tiktokerem, ale gdy pytany go o konkretne rozwiązania, to z tego nie wyciśniemy absolutnie nic - komentował w programe "Tłit" poseł Lewicy Tomasz Trela. - Grzegorz Braun ma immunitetem, ale zawsze można wnioskować o jego uchylenie. Nie mam wątpliwości, że powinna być reakcja służb. Jeżeli ktoś staje się pupilem reżimowych mediów Putina, to działa na niekorzyść Polski i Europy. To szkodnik jakich mało. Ten, kto go zaprasza na konwencję i bije mu brawo, pokazuje jakim środowiskiem jest Konfederacja. Powinien być na celowniku służb, żeby sprawdzić czy jest szpiegiem w parlamencie. (...) Jest pewna zbieżność jak się popatrzy na zachowania sprzed lat Pawła Kukiza i obecnie Sławomira Mentzena. Obaj mówili, że są antysystemowi, mówili, że władza PiS jest zła i gdzie jest dziś Kukiz? Na garnuszku Jarosława Kaczyńskiego - dodał.

