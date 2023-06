Decydujące tygodnie Trzeciej Drogi. Polska 2050 nie chce słyszeć o starcie z list PSL-u

"Jeśli będziemy trzymali dystans od Tuska, będziemy zyskiwali poparcie"

Obaj politycy zamierzają przekonywać, że "Polska gospodarna musi zastąpić Polskę marnotrawną". To jedno z głównych haseł. - To, co miała nam zabrać Platforma Obywatelska, już zabrała. Wierzę, że jeśli będziemy trzymali dystans od Donalda Tuska, będziemy zyskiwali poparcie. Walczymy przecież o ludzi, którzy nie chcą głosować ani na PiS, ani na PO. Wierzę, że to my, a nie Konfederacja będziemy trzecią siłą - mówi nasz rozmówca z Trzeciej Drogi.