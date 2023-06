Kaczyński w rządzie. W PiS nie wszyscy rozumieją, na opozycji śmiech

W oficjalnych wypowiedziach posłowie PiS cieszą się z powrotu Kaczyńskiego do rządu, ale nie chcą dokładnie tłumaczyć, jaki jest sens tej operacji. - To decyzja prezesa Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego. W ciągu tego roku bardzo wiele się zdarzyło. Mam nadzieję, że to doprowadzi jeszcze do podniesienia poziomu naszej pracy. Tego, żebyśmy z jeszcze większą siłą mogli przyspieszyć. Część osób zapewne będzie oddelegowana do pracy w kampanii wyborczej - mówi WP Andrzej Kosztowniak z PiS.