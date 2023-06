NIK miażdży Błaszczaka i podkomisję smoleńską. W tle gigantyczne pieniądze

Polityk Koalicji Obywatelskiej zwrócił uwagę na rosnące koszty działania podkomisji w ostatnim czasie. "Do lutego 2021 roku wydali 22 mln złotych. Wynika z tego, że w ciągu ostatnich dwóch lat wydatkowali 9 mln złotych". Polityk podkreślił, że dostęp do danych to efekt wygranej przez niego sprawy sądowej z rządem o dostęp do tych informacji.