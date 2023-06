Przyłębska przesłuchana w NIK. Tłumaczyła się z dziwnych umów w Trybunale

Wątpliwe efekty pracy

Izba zwraca uwagę, że "do czasu kontroli NIK nie doszła do skutku wystawa i nie opublikowano opracowania, nad którymi wg miesięcznych raportów - pracował zleceniobiorca". Kontrolerowi NIK do 17 marca 2023 r. nie okazano opracowanych przez niego koncepcji i scenariuszy tych wydarzeń.