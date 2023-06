Takiego absurdu w Trybunale jeszcze nie było. Pismo dwóch sędziów szokuje

"Pani prezes (…), nie pełni już Pani funkcji prezesa"

Sędziowie dodają w liście, że "oczekują pilnego rozpoczęcia procedury wyboru kandydatów na nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego". Po lekturze pisma można się pogubić, jak sędziowie Święczkowski i Jędrzejewski traktują Julię Przyłębską. W nagłówku piszą "sędzia Trybunału Konstytucyjnego kierujący pracami Trybunału". Następnie zwracają się do niej "Szanowna Pani Prezes". Ale tylko po to, by w treści podkreślić, że "nie pełni już Pani funkcji Prezesa Trybunału".