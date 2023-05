Zarobki sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ujawniono konkretne kwoty

Wewnętrzny rozłam uniemożliwia zebranie się pełnego składu TK, co jest wymagane, by rozpatrywać sprawy najistotniejsze, w tym m.in. wniosek prezydenta dot. ustawy o Sądzie Najwyższej. Decyzja w tej sprawie może doprowadzić do odblokowania środków z KPO.