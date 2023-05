Mafia czerpie zyski z wojny Putina. Celem gangów jest Polska

Przemyt broni i fałszywek

Wąsik wskazuje, że w 2022 roku nastąpił też wzrost "przemytu amunicji, broni, narkotyków oraz pojazdów, przy jednoczesnym zmniejszeniu kontrabandy pozostałych towarów, m.in. wyrobów akcyzowych oraz waluty". Potwierdzają to też raporty polskich pograniczników. Dodatkowo odnotowano też wzrost przypadków przemytu z Ukrainy do Polski fałszywych dokumentów, m.in. pobytowych oraz uprawniających do kierowania pojazdami - zaznacza "Rzeczpospolita".