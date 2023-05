"Nie mamy strat". Legiony rebeliantów dementują doniesienia rosyjskiego MON [RELACJA NA ŻYWO]

Wtorek to 454. dzień rosyjskiej inwazji. Rosyjski resort obrony opublikował nagrania zniszczonego sprzętu, który rzekomo należał do rosyjskich rebeliantów. Z kolei legion "Wolność Rosji" ogłosił, że zniszczył dziś kompanię strzelców zmotoryzowanych armii rosyjskiej. Liderzy legionu twierdzą, że publikowane przez stronę rosyjską zniszczenia ich pojazdów to prowokacja. Podobnego zdania jest "Rosyjski Korpus Ochotniczy", którego członkowie przekazali, że nie odnieśli dziś żadnych strat i nadal kontynuują działania w rejonie Biełgorodu. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.