- Oczywiście to, co wydarzyło się wczoraj [w poniedziałek - przyp. red.] budzi głębokie zaniepokojenie. To po raz kolejny potwierdza, że ​​ukraińscy bojownicy kontynuują działania przeciwko naszemu krajowi, to wymaga od nas większych wysiłków - stwierdził w propagandowym przekazie rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.