Popłoch na terenie Rosji, przygraniczny atak. Takie będą jego skutki

W ocenie płk Korowaja jest to także "uderzenie w mit niezwyciężonej rosyjskiej armii, spadkobiercy wojny ojczyźnianej". - Putin nie może dopuścić do tego, żeby ludzie przestali wierzyć, że potrafi ich ochronić, a tego typu działania będą wizerunkową klęską rosyjskiej armii i Putina. Konsekwencje będą bardzo duże, bo tego się już nie da przykryć jakąś propagandą i zmusi to (Putina - przyp. red.) do rozszerzenia ochrony granic przez jednostki sił zbrojnych, co osłabi jednostki nad Dnieprem, w Zaporożu czy w Ługańsku, gdzie tych sił już nie wystarcza - podkreśla analityk.