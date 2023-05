Niespokojnie na granicy z Białorusią. "Byli zamaskowani, mieli radiotelefony"

Od początku roku Straż Graniczna odnotowała w sumie ok. 9,7 tys. prób nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusi do Polski. W marcu i kwietniu było to po ok. 2,5 tys. takich prób; w maju - łącznie ok. 1,8 tys. Migranci pochodzili z ponad 40 krajów.