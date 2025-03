Szpieg Putina w Bundestagu? Niepokojące doniesienia ws. posła CDU

Jak podaje niemiecki dziennik, K. miał utrzymywać kontakty z rosyjskimi opozycjonistami, którzy sprzeciwiają się Putinowi za granicą. "Jest uważany za dobrze ustosunkowanego w tych kręgach i udaje mu się wprowadzić do Bundestagu prominentnych przeciwników Putina". Od pewnego czasu podejrzewano jednak, że że "K. jest w kontakcie z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa (FSB) , potężną następczynią KGB w imperium Putina".

Dzięki przepustce Konstantin K. miał dostęp do niemieckiego parlamentu do końca 2024 roku. Hirte zapewnia, że K. nie miał dostępu do wewnętrznych danych biura ani Bundestagu. Niemieckie organy bezpieczeństwa potwierdziły jednak, że K. był w kontakcie z FSB.