Proces Pawła Rubcowa. "Prokurator nie zgadza się z postanowieniem sądu"

Jak informuje "Rz", Prokuratura Krajowa zaskarżyła decyzję sądu o bezterminowym zawieszeniu postępowania przeciwko Pawłowi Rubcowowi, który co najmniej od 2016 r. jako dziennikarz Pablo Gonzalez Yagüe pracował dla rosyjskiego GRU. Sędzia Paweł du Château uzasadnił, że Rubcow nie przebywa w Polsce, sprawy więc nie można prowadzić.

Prokurator Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej, podkreślił, że "prokurator nie zgadza się z postanowieniem sądu o zawieszeniu postępowania". - 11 marca skierował do Sądu Apelacyjnego w Warszawie zażalenie - przekazał "Rz". PK w zażaleniu wskazała, że "sąd nie wyznaczył terminu rozprawy i nie wezwał oskarżonego do stawiennictwa, a przedwcześnie uznał, że nie stawi się on w sądzie".