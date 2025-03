Dymisja wiceministra po publikacji WP. Kosiniak-Kamysz zapowiada

Po publikacji Wirtualnej Polski do dymisji podał się wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Ziejewski. Szef PSL, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że wiceminister podjął tę decyzję po rozmowie z nim.

- On teraz musi się tłumaczyć. Dzisiaj zostanie odwołany. Złożył dymisję - powiedział w piątek rano w Polskim Radiu. - To jest pierwszy krok. Drugi to musi wyjaśnić wszystkie te sprawy - podkreślił.