Mamy nowe szczegóły przed marszem 4 czerwca. Pojawiły się obawy w PO

Do marszu 4 czerwca odniósł się na Twitterze wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. "Tusk zapowiada antyrządową demonstrację. To chyba pierwsza antyrządowa demonstracja na świecie, której organizator jest chroniony przez państwową służbę (SOP). A pod jego domem policja całodobowo pilnuje, by jego rodzina była bezpieczna. Autorytaryzm? Nie. To już reżim" - napisał.