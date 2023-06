"Folwark Bielana". "Dzielenie łupów" pod przykrywką kongresu?

Bielan odpowiada na zarzuty

W wiadomości do Adama Bielana zapytaliśmy o trzy kwestie: na czym polega jego patronat, co oznacza partnerstwo poszczególnych instytucji oraz dlaczego wykorzystywane są instytucje, nad którymi Partia Republikańska sprawuje nadzór w ramach umowy koalicyjnej. Bielan odpowiedział ogólnie, zapewniając, że "to inicjatywa znacznie szersza". Polityk twierdzi, że pomaga we współpracy kongresu z instytucjami europejskimi.