To nie koniec afery w NCBiR. Tajemnicze wyjaśnienia Bielana

Dla premiera dymisja Żalka szybko stała się pretekstem do scementowania więzów z małym koalicjantem. - W NCBiR nie została stracona żadna złotówka, a stało się to m.in. dzięki działaniom prezesa Partii Republikańskiej Adama Bielana - stwierdził w sobotę Mateusz Morawiecki. To jasny polityczny sygnał, że PiS nie zamierza wyciągać dalszych politycznych konsekwencji, choćby w obawie o sejmową większość. W warstwie merytorycznej wypowiedź premiera każe stawiać dalsze pytania, czy rzeczywiście Adam Bielan cokolwiek zrobił - i jakie miał do tego kompetencje.