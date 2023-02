Nieprawdopodobny zbieg okoliczności. 27-latek dostał ogromną kasę, adres jest ten sam

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 5 tys. zł została założona 10 dni przed terminem składania wniosków. Założył ją 27-letni Kacper Wiśniewski. Jak informowało Radio Zet, wniosek firmy otrzymał najniższą możliwą ocenę dopuszczającą do finansowania, czyli 10 na 16 punktów. Ponadto został zgłoszony w ostatniej chwili, już po godzinie 23. Ostatniego dnia trwania konkursu wydłużono możliwość składania wniosków z godziny 16 do północy. Po terminie składania wniosków zwiększono też ogólną kwotę do rozdysponowania, z 645 mln do 811 mln zł.