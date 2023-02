Willa plus. Ksiądz, Czarnek, asystentka prezesa i milion złotych

Jak czytamy w jej profilu w serwisie LinkedIn (usuniętym kilka dni temu) oraz we wniosku do Czarnka, Dusza skończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania i finansów w administracji publicznej na KUL. Ale w usuniętym profilu znajdujemy informację, której nie ma we wniosku do MEN: Dusza jest asystentką Kasjana Wyligały, do niedawna wice- , a od kilku tygodni prezesa spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. To kolejny trop łączący docenioną przez Czarnka fundację z PiS. 20 grudnia "Rzeczpospolita" poinformowała, że Kasjan Wyligała wpłacił na rzecz PiS 27 tys. zł.