"Źle to wygląda". Były dyplomata alarmuje ws. relacji z USA

- Trump powie, że Europa ma łożyć na Ukrainę. Będzie chciał zachęcić nas do samodzielności . Widzę pewien dystans w podejściu nowej administracji do spraw europejskich - wskazał były dyplomata.

- Znaleźliśmy się w złej sytuacji. A my jeszcze ogłaszamy, że 800 plus ma być nie dla Ukraińców. Jak to wygląda? I teraz Trump pyta: "Jak to? I teraz my mamy na to łożyć, a państwa europejskie zachowują się w taki sposób - mówił Czaputowicz.