Ostatnie dni przed zmianą pogody w Polsce

Poniedziałek będzie ostatnim pogodnym dniem w całym kraju. Na południu będzie słonecznie, choć w drugiej połowie dnia na południowych krańcach Górnego Śląska i Małopolski mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na Wybrzeżu lokalnie wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 m. Najcieplej będzie na południu, gdzie temperatura sięgnie 21 st. C., a najchłodniej nad morzem, od 8 do 12 st. C.