Kuriozalna propozycja Trumpa. Jest odpowiedź Egiptu i Jordanii

Egipt i Jordania odpowiedziały Donaldowi Trumpowi, który zaproponował, by przesiedlić do tych krajów Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Władze w Kairze i Ammanie zgodnie odmówiły amerykańskiemu prezydentowi. Do jego propozycji odniosły się też władze Autonomii Palestyńskiej.