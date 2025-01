Trump proponuje wysiedlenia. Chce "oczyszczenia" Stefy Gazy

- Chciałbym, aby przyjęli tych ludzi. Chciałbym, aby Egipt przyjął tych ludzi - powiedział Trump. - Mówimy o prawdopodobnie o 1,5 mln ludzi. My po prostu oczyszczamy cały ten obszar i mówimy: "wiecie, to koniec" - tłumaczył.

Trump pochwalił Jordanię za to, że już przyjęła wielu palestyńskich uchodźców, jednak - jak dodał - zwróćił się do przywódcy tego kraju, by "przyjęli ich więcej". - Patrzę na cały pas Gazy i to jest bałagan. To prawdziwy bałagan (...) Prawie wszystko jest zniszczone, a ludzie tam umierają. Coś musi się wydarzyć - powiedział Trump.