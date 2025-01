Efekt Trumpa. Zawieszenie broni w Strefie Gazy

Hamas już rozpoczął uwalnianie izraelskich zakładników uprowadzonych 7 października 2023 roku, a izraelska armia przystąpiła do wycofywania części wojsk ze Strefy Gazy. Nikt jednak nie ma złudzeń - wojna prawdopodobnie nie dobiegła końca. Ultraprawicowi koalicjanci premiera Benjamina Netanjahu krytykują zawieszenie broni i domagają się wznowienia działań zbrojnych - grożąc opuszczeniem koalicji rządzącej, co doprowadzi do upadku rządu i przedterminowych wyborów.