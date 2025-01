Trump przemówił dzień przed inauguracją. "Ameryka znów będzie wielka"

- Wygraliśmy. Dziękuję bardzo wszystkim. Co za dobre uczucie. Lubimy wygrywać, prawda? Sprawimy, że nasz kraj będzie większy niż kiedykolwiek wcześniej - rozpoczął swoje przemówienie Donald Trump na wiecu przed inauguracyjnym w Waszyngtonie.

- Jutro w południe kurtyna zamknie cztery długie lata amerykańskiego upadku i rozpoczniemy nowy dzień amerykańskiej siły i dobrobytu, godności i dumy. Przywrócimy to wszystko raz na zawsze. Zakończymy rządy nieudanego i skorumpowanego establishmentu politycznego w Waszyngtonie. Nieudanej administracji. Nie będziemy tego dłużej tolerować. Zatrzymamy inwazję na nasze granice. Odzyskamy nasze bogactwo. Odblokujemy płynne złoto, które jest tuż pod naszymi stopami. Przywrócimy prawo i porządek w naszych miastach. Przywrócimy patriotyzm do naszych szkół, wyrzucimy radykalne lewicowe ideologie z naszego wojska i rządu i sprawimy, że Ameryka znów będzie wielka - mówił dalej Trump.

Prezydent elekt zwrócił się również do swoich wyborców, dziękując im za głosy. Podkreślił, że "przez następne cztery lata będzie walczył o nich każdego dnia". Zwrócił uwagę, że "wszystkie 50 stanów przesunęło się w stronę Partii Republikańskiej i zdarzyło się to po raz pierwszy w historii". - To największy ruch polityczny w historii Ameryki. 75 dni temu odnieśliśmy najbardziej epickie zwycięstwo polityczne w historii naszego kraju - powiedział Trump.

Zapowiedział, że "od jutra będzie działał z historyczną szybkością i siłą, aby naprawić każdy pojedynczy kryzys, przed którym stoją Stany Zjednoczone". - Zanim jeszcze objąłeś urząd, już widzisz wyniki, których nikt się nie spodziewał. Wszyscy nazywają to "efektem Trumpa", nie chcę powiedzieć, że to zbyt odważne, ale i tak to powiemy. Efekt Trumpa - wychwalał się prezydent Trump.

"Od dziś TikTok wraca"

Podczas wiecu Trump ogłosił, że TikTok wraca po tym, jak aplikacja została zamknięta w Stanach Zjednoczonych przed wprowadzeniem zakazu.

- Powiedziałem, że musimy uratować TikToka, ponieważ mówimy o ogromnym — kto z tej widowni wybiera TikToka? Wielu? Tak, jest bardzo popularny. I szczerze mówiąc, nie mamy wyboru, musimy go uratować. Musimy uratować wiele miejsc pracy. Nie chcemy oddawać naszego biznesu Chinom. Nie chcemy oddawać naszego biznesu innym ludziom - wyjaśniał Trump. Wyznał także, że lubi Tiktoka, za to, że dzięki niemu Republikanie zdobyliby wiele głosów młodych wyborców, a nigdy wcześniej się to nie udało.

Porozumienie by nie było gdyby nie Trump?

Trump odniósł się także do porozumienia między Izraelem a Hamasem. Według niego zawieszenie broni osiągnięte między Izraelem a Hamasem "mogło nastąpić tylko w wyniku naszego historycznego zwycięstwa".

- W tym tygodniu osiągnęliśmy epickie porozumienie o zawieszeniu broni jako pierwszy krok w kierunku trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. A to porozumienie mogło się wydarzyć tylko w wyniku naszego historycznego zwycięstwa w listopadzie– powiedział Trump, dodając: "Z przyjemnością informuję, że właśnie uwolniono pierwszych zakładników".

- Nasza nowa administracja osiągnęła to wszystko na Bliskim Wschodzie w mniej niż trzy miesiące. Nie będąc prezydentem, osiągnęliśmy więcej, niż oni osiągnęli w ciągu czterech lat, będąc prezydentem – powiedział Trump, dziękując za pracę wykonaną przez Steve’a Witkoffa, nowego wysłannika prezydenta-elekta na Bliski Wschód.