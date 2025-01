Jest porozumienie z Hamasem. Izraelski rząd zatwierdził zawieszenie broni

Wcześniej w piątek porozumienie to zostało zaakceptowane przez izraelski gabinet bezpieczeństwa.

Porozumienie, które zostało wynegocjowane przy udziale Egiptu, Kataru i USA, przewiduje sześciotygodniowe zawieszenie broni oraz stopniowe wycofywanie sił izraelskich ze Strefy Gazy. W pierwszym etapie Hamas ma uwolnić 33 zakładników, w tym kobiety, dzieci oraz mężczyzn powyżej 50. roku życia, którzy zostali pojmani podczas ataku na Izrael 7 października 2023 r. W zamian Izrael zobowiązał się do zwolnienia kilkuset palestyńskich więźniów.

Centrum operacyjne do nadzorowania przestrzegania zawieszenia broni w Strefie Gazy zostanie utworzone w Kairze - poinformowała w piątek państwowa agencja Qahera News, powołując się na wysokiego rangą urzędnika egipskiego.

- Uzgodniono wszystkie niezbędne rozwiązania, by wdrożyć porozumienie, w tym stworzenie wspólnego centrum operacyjnego w Kairze nadzorującego realizację procedur" - oznajmił cytowany urzędnik egipski.

7 października 2023 r. Hamas przeprowadził skoordynowany atak na Izrael, który rozpoczął się od masowego ostrzału rakietowego miast na południu kraju. W tym samym czasie około 6 tys. palestyńskich bojowników, a także przypadkowych cywilów, przekroczyło granicę z pomocą buldożerów, pick-upów, paralotni i łodzi, atakując izraelskie miasta i osiedla. W niektórych miejscach godzinami jeździli po ulicach, strzelając do cywilów i żołnierzy.

Część kibuców i osiedli przez kilka godzin znajdowała się pod kontrolą Hamasu, co skończyło się masowymi mordami mieszkańców. Łącznie po stronie izraelskiej zginęło tego dnia 1175 osób (w tym 379 żołnierzy i policjantów oraz 71 cudzoziemców), ponad 3,4 tys. osób zostało rannych, a 251 osób, w tym kobiety i dzieci, uprowadzono do Strefy Gazy. Atak doprowadził do mobilizacji izraelskiej armii i rozpoczęcia interwencji w Strefie Gazy.