Porozumienie runie? Hamas ogłasza śmierć zakładniczki po nalocie

Jak podaje Al Jazeera, świętowanie zostało przerwane przez ciężkie fale izraelskich nalotów na Strefę Gazy. "Wiele ataków miało miejsce w mieście Gaza, w większości zginęły kobiety i dzieci. Ataki objęły również strefę ewakuacyjną Al-Mawasi. Wśród zabitych jest co najmniej 20 dzieci i 25 kobiet" - podaje stacja.

Hamas w czwartek po południu ogłosił, że izraelski atak wymierzony został w obszar, w którym przetrzymywana była izraelska więźniarka, przeznaczona do uwolnienia w pierwszej fazie porozumienia o zawieszeniu broni. W oświadczeniu ostrzeżono, że jakakolwiek izraelska "agresja lub bombardowanie na tym etapie" może zamienić potencjalną wolność jeńców "w tragedię".

W czwartek premier Izraela Benjamin Netanjahu, ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny za popełnione na Palestyńczykach zbrodnie wojenne odwołał posiedzenie rządu, na którym miało dojść do zatwierdzenia porozumienia z Hamasem.

"Przyczyną decyzji mogło być żądanie strony palestyńskiej o wyborze przeznaczonych do zwolnienia więźniów" - podaje "Times of Israel".

Jak poinformował portal, zdaniem rządu wbrew wynegocjowanej umowie Hamas "żąda, prawa do (dokonania wyboru) spośród tych morderców". Tymczasem zgodnie z projektem umowy, do której dotarł portal, do zwolnienia przeznaczeni byliby więźniowie "z listy zaakceptowanej przez obie strony". W izraelskich więzieniach odsiadują wyroki terroryści skazani za zabójstwa i śmiercionośne zamachy.