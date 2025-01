TikTok zablokowany w USA. O co chodzi w sporze z władzą?

TikTok, należący do chińskiej firmy ByteDance, stoi przed wyzwaniem związanym z nowymi amerykańskimi regulacjami. Ustawa nakazuje ByteDance sprzedaż amerykańskiej części aplikacji lub zderzenie się z zakazem operacji na terenie USA. Decyzję popierają politycy obawiający się, że dane użytkowników mogą być dostępne dla rządu Chin, co jest istotnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego.

TikTok poinformował użytkowników w USA o wstrzymaniu działania aplikacji, jednocześnie wyrażając nadzieję na rozwiązanie sytuacji. Prezydent elekt Donald Trump oświadczył, że będzie pracował nad przywróceniem TikToka, co może oznaczać tymczasowe zawieszenie zakazu (aby dać więcej czasu na znalezienie inwestora). Co ciekawe, w komunikacie do użytkowników firma wprost wymienia imię i nazwisko polityka oraz podkreśla chęć rozmów. Dyrektor generalny TikToka, Shou Chew, planuje uczestniczyć w inauguracji Trumpa, co może wskazywać na możliwość dialogu w tej sprawie - informował dziennik "The Wall Street Journal".