Wielki finał 33. WOŚP. Światełko poszło do nieba. Owsiak: przepięknie!

Na koncie 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po godz. 21 w niedzielę było ponad 100 mln zł, a kwota rosła z minuty na minutę. Pieniądze do puszek zbierały m.in. dzieci wolontariuszy sprzed lat, w kwestach pomagały czworonogi. Kolorowe skarbonki pojawiły nawet na Kasprowym Wierchu oraz w 23 państwach poza Polską. - To moment niezwykle ciepły, serdeczny, scalający nas wszystkich. Moment, kiedy tworzymy ten kraj jako najpiękniejszy, najbardziej przytulony do naszego serca - mówił Jerzy Owsiak, zapowiadają światełko do nieba.

WOŚP zbierał w niedzielę pieniądze na zakup najnowocześniejszego sprzętu do diagnostyki i chirurgii onkologicznej oraz aparatury wykorzystywanej w leczeniu dzieci z chorobami hematologicznymi, czyli krwi i układu krwiotwórczego. Finał odbywał się w formule, jaką Polacy znają od ponad 30 lat - na ulicach miast od rana kwestuje 120 tys. wolontariuszy. Darczyńcy dostali, jak zawsze, naklejki z serduszkiem. Ulice pełne były w niedzielę przechodniów z czerwonymi naklejkami na kurtkach, torebkach i czapkach.

W Krakowie po raz 17. kwestowała 18-letnia Emilia Dalczyńska. Jako wolontariusza od pierwszego roku życia uczestniczyła w Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za sprawą mamy, która angażowała się w całoroczny wolontariat Fundacji WOŚP.

Wystawiła na aukcji obraz Owsiaka. "Dla mnie jest bezcenny, ale liczy się cel"

- Zaczęłam, jak puszka była prawie taka jak ja. I co roku zbieram wytrwale, z mamą, ale też ze znajomymi, kuzynami, a w tym roku z moim psem - powiedziała Emilia, która w niedzielę zbierała pieniądze m.in. w Muzeum Inżynierii i Techniki na krakowskim Kazimierzu. W stolicy Małopolski datki do puszek WOŚP zbiera w tym roku łącznie ponad 2 tys. wolontariuszy. Najmłodszy ma 6 miesięcy, najstarszy 75 lat.



































[1/18] Warszawa, 26.01.2025. Światełko do Nieba na zakończenie 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Źródło zdjęć: © PAP | PAP/Paweł Supernak

Jeden z toruńskich sztabów Orkiestry stworzyły dzieci z Domu Dziecka "Młody Las". W zbiórce towarzyszyły im psy z miejskiego schroniska, mieszkańcy z wielką życzliwością odnosili się do wolontariuszy i ich czworonożnych przyjaciół. Kwestujący za cel postawili sobie pobicie rekordu z ubiegłego roku. W ubiegłym roku sztabowi udało się zebrać ponad 40 tysięcy złotych.

- To czwarty sztab w Toruniu, który został założony przed poprzednim finałem. W tym roku gramy ponownie. Psy kwestują z nami od początku. To zwierzaki z naszego schroniska. To prawowici wolontariusze. Na miasto wychodzą dzieci z opiekunami, a także nasi czworonożni przyjaciele - powiedział PAP Jacek Koszelak, szef sztabu WOŚP nr 7262 w Domu Dziecka "Młody Las" w Toruniu. Po godz. 13 dzieci uzbierały już ponad 30 tys. zł.

W Opolu stanęło "mundurowe miasteczko", gdzie można było zobaczyć sprzęt i uzbrojenie, jakie wykorzystują opolscy policjanci i żołnierze 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. W Nysie od niedzieli jedno z rond nosi nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W województwie świętokrzyskim działa 50 sztabów, a na ulice wyszło około 5 tys. wolontariuszy. W Kielcach mieszkańcy i wolontariusze pobili rekord Guinessa we wspólnym tańcu Poloneza - udział wzięło 818 osób, bijąc poprzedni wynik z Obornik Śląskich (568 uczestników).

W kieleckim Domu Środowisk Twórczych zorganizowano największą licytację regionu-– pod młotek trafiło 120 przedmiotów, w tym m.in. obrazy, porcelana oraz wyjątkowa skoda octavia z 1962 roku, która z orkiestrą gra już po raz 26. Wylicytować można także spotkania z ciekawymi osobami, jak np. przy kawie z Jackiem Cyganem.

WOŚP 2025. " To prawdopodobnie najwyżej prowadzona zbiórka 33. finału"

- To prawdopodobnie najwyżej prowadzona zbiórka 33. Finału WOŚP - poinformowała fundacja w swoich mediach społecznościowych, pokazując zdjęcia narciarza wysokogórskiego Andrzeja Bargiela, który razem z rodziną kwestował w niedzielę na szczycie zaśnieżonego Kasprowego Wierchu.

"Letnia zadyma w środku zimy", jak nazywa Finały jej twórca Jerzy Owsiak, odbywa się w niedzielę również poza granicami Polski. W tym roku razem z WOŚP grają 93 Sztaby Zagraniczne z 23 krajów, w Europie, Australii, Ameryce Północnej, Azji i Afryce.

WOŚP poza Polską. Jak szły zbiórki?

Londyński sztab zorganizował rajd rowerowy po trasie w kształcie serca. Wolontariusze w Liverpoolu wyruszyli na tradycyjny WOŚP-owy spacer "Z puszką na najwyższy szczyt". Wspólnie zdobyli Whernside (736m) w Yorkshire Dales.

- Na Cyprze 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to okazja do spotkania polskiej społeczności - powiedziała w niedzielę PAP Agnieszka Jędrusik-Mbarga, szefowa sztabu WOŚP w tym kraju. Polacy zorganizowali tam zbiórkę po raz ósmy. Jak co roku, finał odbywa się w miastach Ajia Napa i Pafos.

- Działamy tu od ośmiu lat, to nasz ósmy finał. W tym roku zaczęliśmy o godzinie 14, mamy tu bardzo dużo osób, muzykę na żywo. Jesteśmy po loterii, sprzedanych zostało ponad 200 losów - poinformowała rozmówczyni PAP.

W czasie finału zorganizowano tam strefę gastronomiczną z kiełbaskami, polskim bigosem, a także kuchnią indyjską, oraz atrakcje dla dzieci i kurs pierwszej pomocy.

- Czekamy na występ gwiazd. W tym roku nasze zaproszenie przyjęła znana jazzowa artystka Agnieszka Hekiert oraz Katarzyna Pakosińska - dodała szefowa sztabu.

WOŚP 2025. Światełko do nieba!

Jerzy Owsiak kieruje zbiórką ze studia zbudowanego na ten dzień na błoniach Stadionu Narodowego. W telewizyjnych wejściach opowiada m.in. o działaniach fundacji, m.in. nauce pierwszej pomocy w szkołach podstawowych, z której skorzystało już kilka milionów uczniów. Na specjalnej scenie prezentowany jest przykładowy sprzęt medyczny, jaki kupuje fundacja. Od początku działalności WOŚP przekazała szpiatlom ponad 74,5 tys. urządzeń. Było to możliwe dzięki zebraniu od 1993 r. (wtedy odbył się pierwszy Finał) 2,3 mld zł.

Punktem kulminacyjnym zbiórek w całej Polsce było zaplanowane na godz.20 "Światełko do nieba", które od kilku lat ma głównie formę pokazów laserowych. Tak było m.in. w Kielcach, Toruniu i Warszawie.

33. Finał WOŚP. Światełko do Nieba w Warszawie [NA ŻYWO]

Na koncie WOŚP było już wtedy ponad 100 mln zł.

Równolegle z tradycyjnymi kwestami trwają internetowe zbiórki, m.in. do e-skarbonek, przez stronę zrzutka.pl oraz m.in. sms-y.

W serwisie Allegro internauci mogą brać udział w niespełna 100 tys. aukcji charytatywnych, z których dochód zasilili konto Finału.

WOŚP 2025. Na co pójdą pieniądze ze zbiórek?

Dzięki pieniądzom z 33. Finału WOŚP możliwe będzie doposażenie placówek medycznych, co umożliwi skuteczniejsze i szybsze leczenie dzieci walczących z chorobami nowotworowymi.

Fundacja zebrała informacje o potrzebach dziecięcej onkologii od lekarzy i dyrekcji szpitali. Za pieniądze z tegorocznego finału WOŚP będzie chciała kupić sprzęt dla 18 oddziałów dziecięcych, 17 hospicjów, pięciu ośrodków neurochirurgii onkologicznej, sześciu ośrodków chirurgii onkologicznej oraz czterech zakładów patomorfologii.

Mają to być m.in.: zestawy laparoskopowe, roboty do chirurgii onkologicznej, urządzenia do mapowania magnetycznego mózgu, rezonanse magnetyczne MRI, aparaty USG, skanery do preparatów histopatologicznych. Dla hospicjów zamierza nabyć m.in. koncentratory tlenu i materace przeciwodleżynowe.

Rocznie raka diagnozuje się u ok. 1,2 tys. dzieci, a 3 tys. pozostaje w trakcie intensywnego leczenia.

Poprzedni, 32. Finał WOŚP, odbył się 28 stycznia 2024 roku. Celem zbiórki były płuca po pandemii, czyli zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. W akcję zaangażowało się 1685 sztabów, w tym 100 sztabów zagranicznych w 23 krajach. WOŚP zebrała wtedy 281 879 118,07 złotych czyli blisko 39 milionów złotych więcej niż w 2023 r.