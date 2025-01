Ksiądz zbiera na WOŚP. Napisał o Owsiaku

Wśród grających dla WOŚP jest ksiądz Grzegorz Kramer. Zachęca do wpłacania pieniędzy do "jego" skarbonki. Jednocześnie apeluje, że jeśli ktoś decyduje się pomagać przez jego konto, by nie robił tego z motywacją "anty" komukolwiek. " Czyniąc dobro, nie musimy mówić i robić źle, nawet o tych, którzy robią to wobec nas " - pisze ksiądz.

"Gdy byłem młodszy, uważałem Jerzego za oszołoma. Wkurzał mnie facet biegający w czerwonych spodniach . Gdy kilkanaście lat temu zacząłem pracować z młodzieżą, ciągle jeszcze będąc "anty", zobaczyłem, że ten biegający i krzyczący koleś ma niesamowitą siłę budowania wspólnoty wolontariackiej, na szeroką skalę . To zmieniło moje podejście i do WOŚP, i do Owsiaka" - czytamy wpis jezuity w mediach społecznościowych.

Ksiądz Kramer podkreśla, że teraz Owsiak "to pan po siedemdziesiątce", który "dalej biega i krzyczy, chce się mu to robić i robi to z pasją". "Mam dla niego wielki szacunek za to, że potrafi porywać ludzi na długi czas do tego, by bezinteresownie pomagać, by tworzyć coś, co daje nadzieję" - zaznacza.