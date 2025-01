Wynieśli sprzęty WOŚP. Zostały puste ściany

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od 33 lat wspiera polskie szpitale, w tym Szpital Specjalistyczny w Sanoku. Fundacja dostarcza nowoczesny sprzęt, który jest niezbędny do funkcjonowania placówki. Jak podkreśla dr Przemysław Galej, ordynator oddziału dziecięcego, bez wsparcia WOŚP oddział nie byłby tak dobrze wyposażony .

W ostatnich latach sanocki szpital otrzymał od WOŚP kilkadziesiąt urządzeń, w tym aparaty do lokalizacji naczyń krwionośnych, ultrasonografy oraz sprzęt do diagnostyki sepsy. - Dzięki aparatowi ultrasonograficznemu możemy prowadzić diagnostykę na odpowiednim poziomie - mówi dr Galej. Sprzęt ten pozwala na wykonywanie badań na miejscu, bez konieczności wysyłania pacjentów do odległych ośrodków.