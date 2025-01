- Osoby zaniepokojone sytuacją w Ukrainie powinny zwrócić uwagę na obecność Dawida Arakhamii (lidera frakcji Sługa Narodu - przyp. red.) na inauguracji Trumpa. To symboliczny gest, podkreślający dążenie prezydenta USA do zapewnienia Ukrainie korzystnego porozumienia - powiedział jeden z rozmówców gazety.

Jak dodało źródło "The Independent", Trump poważnie podchodzi do kwestii uregulowania wojny i - jak się oczekuje - będzie ściśle współpracował z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Oficjalne spotkanie liderów może odbyć się w najbliższych tygodniach - podało źródło.

Według źródeł gazety Biały Dom dąży do "zakończenia wojny już wiosną na warunkach korzystnych dla Ukrainy ".

Arakhamia uważany jest za osobę z bliskiego otoczenia Zełenskiego. Według "The Independent" był "jednym z nielicznych zagranicznych wysokich rangą przedstawicieli", którzy zostali wpuszczeni do rotundy Kapitolu na inaugurację Trumpa. Ceremonia została przeniesiona do wnętrza budynku z powodu mroźnej pogody. Źródło podkreśliło, że podczas wydarzenia lider frakcji Sługa Narodu został przyjęty "z dużym szacunkiem".