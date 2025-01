Putin nie planuje rozmów pokojowych? Alarmujące informacje

Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Jak oceniają analitycy ISW, wywiad miał na celu przekonanie rosyjskich elit, że nie ma szybkiej drogi do pokoju. Putin chce, by zrozumieli, że konflikt nie zakończy się szybko.

Putin promuje narrację, że Ukraina jest marionetką Zachodu, a konflikt to globalne starcie wielkich mocarstw. Według niego, rozmowy pokojowe mogą odbywać się tylko między USA a Rosją, bez udziału Ukrainy.

Jednocześnie Putin oświadczył w piątek, że zawsze miał dobre, pragmatyczne, ale też oparte na zaufaniu relacje z prezydentem Donaldem Trumpem. Dodał, że jest gotów podjąć rozmowy z USA i powtórzył opinię Trumpa, że nie doszłoby do wojny, gdyby to on był w Białym Domu w 2022 roku.