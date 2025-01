Trump zatrzyma Putina? Niepokojące słowa Zełenskiego

Zełenski odniósł się do słów Trumpa, który stwierdził, że Władimir Putin musi zakończyć wojnę, bo inaczej będzie "gorzej". - Kiedy Trump mówi "gorzej", chodzi mu o to, że gorzej dla Rosji - ocenił Zełenski. Podkreślił, że ważne jest, by taki komunikat popłynął od silnej osoby .

- Prawie wszystko zależy od tego, co możemy uzyskać my Ukraińcy, by się chronić, byśmy nie popełnili znów błędów z przeszłości, i od Putina, czy chce zatrzymać inwazję - ocenił prezydent. Zastrzegł następnie: "Ja myślę, że on nie chce".