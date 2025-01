Król Karol III w Krakowie. Padły symboliczne słowa

- Przypominamy sobie głębiny, do których ludzkość może upaść, gdy wolno rozkwitać złu, które było ignorowane przez świat - dodał Karol III. - Odpowiedzialność pamięci spoczywa na naszych ramionach i na ramionach pokoleń, które jeszcze się nie narodziły. Sama pamięć o potwornościach przeszłości pozostaje bardzo ważną odpowiedzialnością - podkreślił.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się członkowie krakowskiej społeczności żydowskiej, w tym ocalali: Zofia Radzikowska, Bernard Offen i Ryszard Orowski. Karol III poznał Orowskiego 23 lata temu, podczas swojej drugiej wizyty w Polsce. To spotkanie zainspirowało go do wsparcia powstania Centrum Społeczności Żydowskiej.