Mieszkał ze zwłokami kolegi. Odór nie dawał żyć sąsiadom

Natychmiast na miejsce został skierowany patrol z komisariatu na Wyżynach. Po wejściu na klatkę schodową policjanci od razu poczuli opisywany przez kobietę specyficzny zapach, charakterystyczny dla rozkładających się zwłok. Zgłaszająca nie była jednak w stanie określić, skąd pochodzi ta woń. Funkcjonariusze zaczęli sprawdzać każde z drzwi. W ten sposób dotarli do tych, z okolicy których smród dochodził najbardziej. Wezwali na miejsce strażaków, by ci wyważyli drzwi.

"Policjanci z komisariatu na Wyżynach oraz z bydgoskiej komendy miejskiej zabezpieczyli na miejscu szereg śladów, ale też ujawnili świeże świadczące o bytowaniu osoby lub osób. Trop prowadził do mężczyzn, którzy byli lub są obecnie najemcami pokoi. Jeszcze tego wieczoru kryminalni z Wyżyn zatrzymali dwóch bydgoszczan, mogących mieć związek ze śmiercią 57-latka. Ponadto z ustaleń wynikało, że do zgonu właściciela mieszkania doszło w nocy z 28 na 29 listopada 2024 roku. Od tego czasu mężczyzna tam leżał" - informuje zespół prasowy bydgoskiej komendy.

Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia jednemu z zatrzymanych (57-latkowi) zarzutu spowodowania ciężkich obrażeń ciała, które doprowadziły do śmierci. Okazało się, że feralnej nocy między mężczyznami doszło do kłótni, która okazała się tragiczna w skutkach.