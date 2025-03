Jaka przyszłość Europy? Media o "państwie wojennym"

Europa stoi przed koniecznością przekształcenia swojego modelu z "państwa dobrobytu" na "państwo wojenne". Takie stanowisko przedstawił komentator brytyjskiego dziennika "Financial Times".

"Financial Times" podkreśla, że współczesne państwo opiekuńcze w Europie jest wynikiem specyficznych okoliczności historycznych, które już nie istnieją. W przeszłości amerykański wkład w NATO pozwalał europejskim rządom na większe wydatki społeczne. Dodatkowo, brak konkurencji gospodarczej ze strony Chin i Indii oraz młodsze społeczeństwo sprzyjały takiemu modelowi.

Obecnie jednak demografia zmienia się na niekorzyść. W latach 60. tylko 13 proc. Brytyjczyków miało powyżej 65 lat, dziś to już jedna piąta. Podobne zmiany zachodzą w Niemczech i Francji. Wydatki na emerytury i opiekę zdrowotną rosną, co obciąża pracującą część społeczeństwa.

"Państwo opiekuńcze, jakie znamy, musi się nieco wycofać" - ocenia "Financial Times". Autor komentarza sugeruje, że obecna sytuacja polityczna, w tym zmiany w polityce USA, mogą wymusić trudne, ale konieczne reformy . Celem tych działań jest przetrwanie Europy w zmieniającym się świecie.

"Financial Times" zauważa, że bardziej zmilitaryzowana Europa mogłaby przypominać USA, co paradoksalnie zbliżyłoby oba kontynenty. "Europa i USA mogą upodobnić się do siebie bardziej niż w przeszłości" - podkreśla dziennik. Taka zmiana mogłaby być postrzegana jako ironia, ale jest niezbędna w obliczu obecnych wyzwań.