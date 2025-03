Kremlowska propaganda zmienia narrację, wskazując na Europę jako źródło destabilizacji, a nie USA - informuje "The New York Times". "Trump potrzebuje nas, a my potrzebujemy Trumpa" - przekonuje jeden z deputowanych Dumy. W innym tonie wypowiada się też m.in. minister spraw zagranicznych, Siergiej Ławrow.