Nowe fakty ws. katowanej Oliwki. Dzieci trafią do pieczy zastępczej

Nie milkną echa bulwersującej sprawy maltretowania pięcioletniej dziewczynki z Gniezna. We wtorek, 21 stycznia Oliwka została ponownie pobita przez swojego ojczyma Roberta S. Jej stan był na tyle poważny, że została przetransportowana do szpitala. Przebywa na oddziale do dziś.