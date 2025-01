Cztery możliwe scenariusze zakończenia wojny Rosja-Ukraina

Pierwszy scenariusz to militarna klęska Ukrainy . Jeśli Rosja zdecyduje się kontynuować wojnę, a USA wycofają swoje wsparcie, Ukraina może zostać pokonana. Taki rozwój wydarzeń miałby poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa globalnego.

Drugi scenariusz to niekorzystny pokój. Bez negocjacji lub wsparcia USA, Ukraina może być zmuszona do zawarcia niekorzystnego porozumienia, co oznaczałoby podział kraju i ustanowienie prorosyjskiego rządu w Kijowie.