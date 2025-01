Dramatyczny finał pościgu. Auto stanęło w ogniu

Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu. 21-letni kierowca opla pędził po drodze wojewódzkiej nr 587 w rejonie Mławy z prędkością 138 km/h, podczas gdy obowiązuje tam ograniczenie do 90 km/h. Widząc policjanta, wydającego sygnały do zatrzymania się, nagle zahamował i zawrócił na drodze, rozpoczynając ucieczkę. Wykonując gwałtowne manewry, stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu.