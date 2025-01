Nowy pomysł oszustów. Metoda "na apteczkę"

Oszustwo zaczyna się niewinnie. Użytkownicy poczty elektronicznej otrzymują wiadomości, których nadawcą rzekomo jest Narodowy Fundusz Zdrowia. W treści e-maila informowani są, że zostali wybrani do otrzymania apteczki, tzw. Medicare Kit. Wiadomość jest dobrze zaprojektowana, zawiera logo NFZ i zdjęcie apteczki, co sprawia, że wygląda wiarygodnie. Odbiorca - przekonany, że ma do czynienia z wyjątkową ofertą - klika w link prowadzący do strony, na której znajduje się formularz.

Link prowadzi do strony internetowej, która do złudzenia przypomina witrynę NFZ. Na niej znajduje się formularz, w którym użytkownicy proszeni są o podanie swoich danych kontaktowych, adresu dostawy oraz danych do karty płatniczej. Choć przesyłka wydaje się być "darmowa", użytkownik musi zapłacić niewielką kwotę - około 8 zł. To jednak tylko przynęta, a celem jest wyłudzenie informacji, które mogą posłużyć do kradzieży tożsamości oraz pieniędzy.