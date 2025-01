Groźny wypadek na stoku. Policja poszukuje snowboardzisty

Do poważnego wypadku doszło w ubiegłą sobotę w godzinach porannych na stoku Ski Dolina w Brennej w woj. śląskim. Snowboardzista z dużą prędkością wjechał tam w 60-letniego narciarza, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. W wyniku wypadku narciarz doznał 11 złamań.

Teraz policja z Cieszyna prowadzi poszukiwania mężczyzny. Jak przekazano, w dniu wypadku miał on na sobie zielono-czarną kurtkę z kwadratami, czarne spodnie i czarny kask.

Mundurowi zabezpieczyli monitoring ze stoku, co ma pomóc w identyfikacji sprawcy. Jak zwraca uwagę portal, mężczyźnie grozi grzywna lub nawet do roku pozbawienia wolności. Policja apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu tożsamości poszukiwanego.