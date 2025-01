TV Republika grzmi o prowokacji. "Bojówki Tuska i Owsiaka"

W niedzielę około południa przed siedzibą TV Republika pojawiła się niewielka grupa osób z puszkami w rękach i "banerami" z napisem: "Nie dawaj na dzieci chore na raka. Dawaj na TV Republika". To jasne nawiązanie do hasła stacji "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę".

- Przed budynkiem TV Republika pojawili się prowokatorzy. Nie organizujemy żadnych zbiórek do puszek, wszyscy którzy to robią, robią to bez naszej zgody - są albo złodziejami, albo co najmniej się pogubili. Proszę traktować tych ludzi jako zwykłych prowokatorów - mówił na antenie TV Republika, redaktor naczelny stacji, Tomasz Sakiewicz.