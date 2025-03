Vance zabrał głos po kłótni z Zełenskim. "Możemy wrócić do rozmów"

Vance mówił w wywiadzie dla Fox News, że USA już pracują nad szczegółami porozumienia z Rosjanami i oczekują, że Ukraina poważnie zaangażuje się w te rozmowy. - Myślę, że gdy to się stanie, to wtedy na pewno będziemy chcieli porozmawiać - dodał.

- Jeśli chcesz prawdziwych gwarancji bezpieczeństwa, najlepszą gwarancją jest zapewnienie Amerykanom korzyści ekonomicznych w przyszłości Ukrainy. To o wiele lepsza gwarancja bezpieczeństwa niż 20 000 żołnierzy z jakiegoś przypadkowego kraju, który nie toczył wojny od 30 czy 40 lat - dodał.

Wiceprezydent skrytykował również europejską solidarność wobec Zełenskiego. Stwierdził, że niektóre kraje europejskie w prywatnych rozmowach przyznają, że nie będą w nieskończoność finansować wojny. - To nie może trwać wiecznie, ten rozlew krwi, zabijanie, dewastacja gospodarcza - powiedział Vance.

Mówiąc o piątkowej kłótni w Gabinecie Owalnym, Vance potwierdził doniesienia o tym, że Ukraińcy chcieli po sprzeczce wrócić do rozmów, lecz Trump uznał, że nie ma o czym rozmawiać, skoro nie są gotowi omawiać jego pokojowego planu .

Mówiąc o swojej własnej roli w kłótni, która zaczęła się od jego włączenia się do rozmowy, Vance twierdził, że chciał "rozładować napięcie" .

Stwierdził też, że przez pierwsze pół godziny spotkania Trump robił, co mógł, by być uprzejmy i miły dla Zełenskiego, "nawet gdy Zełenski go drażnił, nawet gdy Zełenski mówił rzeczy, które (Vance) uważał za nieprawdziwe".