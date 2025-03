Wybory prezydenckie 2025. Czy można głosować za granicą?

Wybory prezydenckie 2025 zbliżają się wielkimi krokami, a Polacy mieszkający za granicą zastanawiają się, jak mogą wziąć w nich udział. Wiele osób nie wie, czy mogą głosować, gdzie dokładnie to zrobić i jakie zasady obowiązują przy głosowaniu poza granicami Polski.

Wybory prezydenckie 2025 za granicą to ważne wydarzenie, które pozwala Polakom mieszkającym poza granicami kraju na uczestnictwo w wyborach. Czy można głosować w wyborach za granicą ? Tak, obywatele polscy przebywający poza terytorium Polski mają prawo do głosowania w obwodach głosowania utworzonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Zgodnie z przepisami, głosować mogą osoby, które są zapisane w rejestrze wyborców i spełniają warunki określone w Kodeksie wyborczym. Oznacza to, że Polacy, którzy mają stałe miejsce zamieszkania poza granicami kraju, mogą skorzystać z tej możliwości, ale muszą pamiętać, że głosowanie odbywa się osobiście w wyznaczonej komisji wyborczej.

Głosowanie za granicą odbędzie się w tym samym dniu co w Polsce, tj. 18 maja 2025 r. , w godzinach od 7:00 do 21:00 czasu lokalnego. Jednak ze względu na różnice w strefach czasowych, w niektórych państwach głosowanie może zostać zakończone w dniu poprzedzającym, tj. 17 maja 2025 r. . Warto dodać, że dane dotyczące dokładnych godzin głosowania i lokalizacji komisji wyborczych zostaną udostępnione przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w późniejszym terminie.

Głosować w wyborach prezydenckich 2025 za granicą mogą tylko osoby, które zarejestrowały się w systemie wyborczym , ponieważ wymaga to wcześniejszej weryfikacji w polskim rejestrze wyborców. Szczegóły dotyczące rejestracji i możliwości głosowania za granicą będą dostępne w oficjalnych komunikatach.

Adresy oraz granice obwodów głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej do 28 kwietnia 2025 r. . Informacje te będą dostępne na stronach internetowych polskich placówek dyplomatycznych, takich jak ambasady i konsulaty, oraz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zaleca się regularne sprawdzanie tych źródeł , aby być na bieżąco i upewnić się, gdzie będzie można oddać głos w wyborach prezydenckich 2025 za granicą.

Warto pamiętać, że Polacy, którzy chcą zagłosować, muszą osobiście udać się do wyznaczonego lokalu wyborczego. Nie ma możliwości głosowania korespondencyjnego ani online, więc kluczowe jest, by zaplanować podróż do najbliższego punktu wyborczego w odpowiednim czasie.