Trump triumfuje. Kolumbia zmienia zdanie ws. deportacji

" Migrant nie jest przestępcą i należy go traktować z godnością , na jaką zasługuje istota ludzka. Dlatego kazałem zawrócić amerykańskie samoloty wojskowe, które przyleciały z kolumbijskimi migrantami " - wyjaśnił później prezydent Kolumbii w serwisie X.

Trump zagroził, że jeżeli prezydent Petro nie zmieni zdania, to nałoży 25-proc. cła na wszystkie towary wwożone z Kolumbii do USA. Cła te mają dodatkowo zostać podniesione w ciągu najbliższego tygodnia do 50 proc.