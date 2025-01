Kolumbia nie przyjęła samolotu. Trump wytoczył ciężkie działa

"Nie mogę zmusić migrantów do pozostania w kraju, który ich nie chce. Jeśli jednak to państwo postanawia ich deportować, musi to odbywać się z godnością i szacunkiem dla nich i dla naszego kraju. Z wykorzystaniem samolotów cywilnych, bez traktowania ich jak przestępców. Wtedy przyjmiemy naszych rodaków. Kolumbia szanuje samą siebie " - dodał prezydent Kolumbii.

To już kolejny kraj, który odmówił przyjęcia amerykańskich samolotów z nielegalnymi imigrantami na pokładzie - pierwszy był Meksyk. Stawia to pod znakiem zapytania sukces akcji deportacyjnej Trumpa.

O jakie środki chodzi? O "nadzwyczajne 25-proc. cła" na wszystkie towary wwożone z Kolumbii do USA. Cła te mają dodatkowo zostać podniesione w ciągu najbliższego tygodnia do 50 proc.

"Te środki to dopiero początek. Nie pozwolimy, by rząd Kolumbii naruszył swoje zobowiązania prawne w zakresie przyjmowania i odsyłania przestępców, których zmusił do wjazdu do Stanów Zjednoczonych!" - zapowiedział Trump na swoim profilu.