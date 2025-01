Trump się ośmieszył? Kolejny kraj blokuje amerykańskie loty deportacyjne

"Nie mogę zmusić migrantów do pozostania w kraju, który ich nie chce. Jeśli jednak to państwo postanawia ich deportować, musi to odbywać się z godnością i szacunkiem dla nich i dla naszego kraju. Z wykorzystaniem samolotów cywilnych, nie traktując ich jak przestępców. Wtedy przyjmiemy naszych rodaków. Kolumbia szanuje samą siebie" - dodał prezydent Kolumbii.

Dziennikarze CNN zwrócili uwagę na to, że nowa administracja Donalda Trumpa będzie musiała pokonać te same przeszkody, co jej poprzednicy. Prezydent Stanów Zjednoczonych wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami będzie musiał przekonać inne państwa do przyjęcia z powrotem swoich obywateli. W przeszłości Waszyngton miał już z tym problem. Dotyczyło to zwłaszcza państw, z którymi USA mają nie najlepsze relacje, jak Wenezuela.